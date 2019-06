Lozoya evade citatorio para hoy; pasaría a ser prófugo de la justicia

Ciudad de México.- Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, afirmó que no existen condiciones ni garantías legales para que se presente hoy ante el juez de control del Reclusorio Norte que emitió la orden de aprehensión en su contra.

La semana pasada un juez federal frenó la captura del exfuncionario pero le puso como requisito para conservar tal protección, el de comparecer a más tardar hoy ante el juez de control del Reclusorio Norte quien, sin detenerlo, debía decidir qué procedería en el proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra.

Sin embargo, ayer Lozoya informó a través de un comunicado, que no comparecerá ante el juez de control y acusó actuaciones irregulares por parte de la FGR para ordenar su aprehensión y la de su hermana Gilda Susana, a pesar de que el delito de "lavado" de dinero, por el que la Fiscalía lo investiga, no merece prisión preventiva oficiosa.

El pasado 30 de mayo, Lozoya presentó un escrito ante el Juez de Control en el que designó como su abogado defensor a Javier Coello Trejo, quien aceptó y protestó el cargo conferido, además solicitó copia de la carpeta de investigación pero se le negó la solicitud.

Es claro que si me presento ante el juez de Control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa NO lo amerita.