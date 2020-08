Luego de golpiza a ladrón en una combi, no se han registrado robos en la México-Texcoco

CDMX.- Luego de la golpiza a un ladrón que se registró en una combi, y que el video se volvió viral en redes sociales, no se han registrado robos en la carretera federal México-Texcoco correspondiente a la ruta de la unidad que fue asaltada.

Varios dirigentes de la empresa concesionaria lo dieron a conocer a El Universal, quienes explicaron que la ruta 83 correspondiente a la carretera federal no ha tenido ningún intento de asalto.

Declaró uno de los líderes que luego que las imágenes de la golpiza al ladrón de la combi se hicieron virales en redes sociales, no se ha reportado ningún robo a diferencia que previamente sí se registraban varios.

Hasta ahorita no me han reportado, gracias a Dios no ha habido ningún asalto. Es normal, nos ha pasado en otras ocasiones, semana, semana y media se calman y luego otra vez empiezan a operar estos ladrones”, dijo.