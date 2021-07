Luis Miguel es demandado por ex empleado, le debe 500 mil por cuidar casa de Acapulco

México.- Aunque parece que Luis Miguel se encuentra en una mejor situación respecto a los problemas económicos y demandas a los que se enfrentó en 2017, las malas noticias continúan llegando a él.

Luego de que José Pérez, su ex mánager lo demandó por difamación en mayo pasado, ahora, otro de sus extrabajadores ha levantado la voz para exigir justicia.



Javier Francisco Guatemala, quien cuidó durante 28 años la mansión de Luis Miguel, ubicada en Playa Bonfil, en Acapulco, lo demandó por despido injustificado, por lo que pidió una indemnización por 10 años de salario.



En entrevista con el programa "Suelta la sopa", Javier Francisco contó que fue despedido injustificadamente y sin pago cuando el cantante mexicano abandonó la propiedad en 2012.

“Después de 2012, perdimos comunicación, contacto y ya de ahí me contactó con su secretario personal, el señor Joe Madera y ya no me empezaba a llegar normalmente el dinero… a los otros empleados les debía siete y ocho meses ya”, compartió el ex empleado.



Acompañado de su asesor legal, el abogado Tomás Gutiérrez, expresó su frustración y explicó que el cantante le debe al menos $500, 000 por las casi tres décadas que trabajó para él.



“Realmente se siente la frustración de haber trabajado toda tu vida y creo que todos trabajamos por algo”, dijo.



De acuerdo con Guatemala, en su mejor momento, la mansión fue una de las más bellas de la zona, contaba con máquinas, albercas, jardines, un jacuzzi e incluso seis autos de lujo, por lo que el mantenimiento también era muy costoso.



Para finalizar, envió un mensaje al intérprete de "La incondicional" para dejar claro que quiere solucionar la situación de la mejor manera.



“Siga siendo el mismo caballero que ha sido siempre y que se acuerde de la fidelidad, que siempre estuvimos ahí y que hasta la fecha nunca había tomado un micrófono. No estamos diciendo nada malo de él, que lo llevemos a feliz término, como un caballero”, le mandó decir el ex empleado a la celebridad mexicana.