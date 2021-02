Dictan formal prisión a ex gobernador Mario Marín por caso Lydia Cacho

CDMX. Después de varios días, el Juzgado Segundo de Distrito en Cancún, Quintana Roo dictó auto de formal prisión en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, a quien se le encontró culpable por el delito de tortura en contra de la periodista, Lydia Cacho Riveiro.

Así se dio a conocer de acuerdo con el Artículo 19, donde el órgano del Poder Judicial de la Federación tuvo las bases para procesar al ex gobernador, donde el delito es considerado grave. Ahora deberá Mario Marín enfrentar el juicio desde la cárcel.

Por su parte, la periodista Lydia Cacho inmediatamente dio a conocer a través de twitter un mensaje donde expresa: “El ex gobernador Mario Marín lucía displicente y seguro de que el juez no le daría auto de formal prisión. Dice que no quiere abogados, que él llevará su propia defensa, pero detrás sigue la red de abogados del poder aliados a Kamel Nacif y Gamboa. Seguimos en la batalla”.

El ex gobernador Mario Marín lucía displicente y seguro de que el juez no le daría auto de formal prisión. Dice que no quiere abogados, que él llevará su propia defensa, pero detrás sigue la red de abogados del poder aliados a Kamel Nacif y Gamboa. Seguimos en la batalla. https://t.co/HKJ1KOGAiV — Lydia Cacho (@lydiacachosi) February 10, 2021

Es importante recordar que el ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torrres fue detenido el miércoles 3 de febrero por elementos de la Policía Federal Ministerial, dependiente de la Fiscalía General de la República en una casa ubicada en Acapulco, Guerrero.

Para destacar, el pasado 7 de febrero, Lydia Cacho también publicó en sus redes un mensaje destacando que “la justicia integral no es graciosa concesión de un partido en el gobierno, es un derecho constitucional para toda la población”.

La justicia integral no es graciosa concesión de un partido en el gobierno, es un derecho constitucional para toda la población. Aceptarla como un acto de amabilidad excepcional alimenta la noción de que algunas sí la merecen y otras no. #JusticiaParaTodas pic.twitter.com/Rmvt3nCdxM — Lydia Cacho (@lydiacachosi) February 7, 2021