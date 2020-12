MVS me ofreció echar a Carmen Aristegui y no acepté: Felipe Calderón

México.- El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró este viernes que en 2011 MVS le ofreció despedir a la periodista Carmen Aristegui, pero él no aceptó.

Lo anterior, en clara referencia al diferendo entre la periodista y MVS Radio en 2011, que acabó en su salida del aire entre el 7 y el 18 de febrero de ese año, por solicitar que la Presidencia aclarara si Calderón tenía problemas de alcoholismo.

Durante la presentación de su libro ‘Decisiones Difíciles’, en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara 2020, comentó que fue respetuoso de la libertad de expresión.

La controversia que tuve por ejemplo con Carmen Aristegui. La empresa llegó a ofrecerme su cabeza. Definitivamente es una decisión, les mandé decir, es una decisión que ustedes tienen que ver, pero el Gobierno no lo pide.

Ella me ha calumniado, pero está en su derecho de hablar, este país es libre y siguió en ese medio. En el siguiente sexenio yo creo que volvieron con la misma oferta y entonces la despidieron. Había con esa empresa un tema muy importante de concesiones radiofónicas y del espectro”, comentó Calderón.

Según Aristegui Noticias, la versión de Felipe Calderón contrasta con la que ofreció el empresario Joaquín Vargas, presidente de MVS Comunicaciones, el 15 de agosto de 2012, donde reseñó las presiones que ejerció el gobierno federal en su contra.

Vargas señaló que Alejandra Sota, entonces coordinadora de Comunicación Social de la presidencia, lo llamó el viernes 4 de febrero de 2011, para exigir que Aristegui ofreciera una disculpa pública por haber preguntado al aire sobre el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón.

El empresario detalló que ese mismo día acudió a una reunión programada con anticipación con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, con el fin de revisar los asuntos relacionados a la Banda de 2.5 GHz.

Sobre el escritorio del señor secretario se encontraba una carpeta blanca con la leyenda ‘2.5 GHz’. El secretario me advirtió textualmente lo siguiente: ‘Tengo instrucciones del señor Presidente, de no gestionar asunto alguno de MVS y en especial el de la 2.5 hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del Presidente”, mencionó.