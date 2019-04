Madre e hija iban a una tardeada y fueron encontradas sin vida

Estado de México.- Angélica de 41 años y su hija Karla, de 16, salieron de su domicilio en Jardines de Morelos para ir a un baile popular en los límites de Ecatepec con Acolman, pero ya no volvieron a verlas vivas.

Yo me desperté y recibo una llamada por medio de Facebook, nos enteramos que ya habían fallecido, pero no queríamos creerlo hasta que no las identificaran y lamentablemente eran mis familiares, no nos esperábamos verlas como las dejaron”, detalló.

La última vez que las vieron con vida fue a través de una transmisión en directo que hicieron del baile en redes sociales, en donde se ve a Angélica bailando y después abraza a Karla y horas después sus cuerpos fueron encontrados con signos de haber sido ultrajadas.

Pues que se va a proceder yo pienso y les agradezco la atención que me están dando, pero yo pienso que las autoridades, las del gobierno, yo quiero que me entiendan y me escuchen que no se quede impune lo que está pasando, es lo que yo les pido a gritos que me ayuden a que se esclarezca quién mató a mis familiares”, pidió Rita.