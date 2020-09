Madre ruega que se lleven a sus hijos porque no tiene para darles de comer

Piedras Negras, Coahuila.- La mujer había perdido su trabajo y ya tenía varios días sin poder darles de comer a sus hijos. La situación es cada vez más difícil para ella y su familia por la pandemia, y asegura que no puede mantener a sus tres niños.

Explicó que su pareja se fue debido a la contingencia sanitaria, y que le ha sido complicado poder encontrar un trabajo que le permita generar suficientes ingresos para mantenerse a ella y a los tres niños.

Eso sucedió en la colonia Vila del Carmen, en Piedras Negras, según reporta el portal Vanguardia. La mujer tiene a penas 20 años, y al llamar a la línea de emergencias dijo que sus hijos estaban en un gran riesgo.

Elementos de la policía acudieron a la casa de la familia, en donde sostuvieron una conversación con la mujer, y aquí les dijo que no tenía sustento para proveerles alimento a sus hijos, por lo que lespidió que se los llevaran para no verlos sufrir. Los menores tienen cinco, tres y dos años de edad, y no presentaron rastros de violencia física .

Tras esto, las autoridades intentaron tranquilizar a la madre, y le dijeron que su petición no podía proceder. Señalaron que intentarían encontrar ayuda para ella y sus hijos con el apoyo de algún programa social.

Un ejemplo de esto es un programa a cargo de la Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia que atiende este tipo de crisis.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para utilizar las líneas de emergencia con las dependencias correspondientes para que el sistema del 911 no se sature y se puedan atender las situaciones de riesgo.

Con información de La Verdad.

GOM