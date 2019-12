Madres piden a México buscar a migrantes desaparecidos

CDMX.- Desde hace 15 años, las madres de migrantes centroamericanos desaparecidos recorren México buscando a sus hijos, y el viernes pidieron a representantes de la fiscalía federal mexicana y de la Secretaría de Gobernación que hagan más para localizar a sus hijos, con mecanismos de búsqueda efectivos y fortaleciendo la colaboración con los consulados.

El resultado, según explicó a AP Marta Sánchez Soler, líder del Movimiento Migrante Mesoamericano _que organiza las caravanas_, es esperanzador, pero ahora las buenas intenciones tienen que concretarse en resultados tangibles. De momento, la caravana ha presenciado seis reencuentros este año de familiares con los seres queridos que creían borrados del mapa, indicó Sánchez.

Estas mujeres, agrupadas por el Movimiento Migrante Mesoamericano, preguntan año tras año en pueblos, colocan las fotos de sus familiares en parques, preguntan en clubes, en hospitales, con autoridades, y así han logrado ser testigos de cinco reencuentros de familias este año y de más de 300 a lo largo de la década y media de “resistencia”, como dicen ellas.

Este año varias decenas de familiares de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua iniciaron el recorrido con las mismas exigencias de siempre, aunque con un nuevo gobierno en México, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha endurecido la presión para evitar que los migrantes de Centroamérica crucen por México debido a las exigencias impuestas por Estados Unidos.

Figueroa reconoce que, pese a que los migrantes están ahora más perseguidos, la respuesta del pueblo mexicano ha sido buena y se han logrado recabar muchas pistas de desaparecidos.

Por favor ya no sigan maltratando a nuestros migrantes, porque ellos lo que hacen es pasar por estos lugares; no se van a llevar nada”, suplicó la hondureña Mari Elisabeth Martínez, que busca a su hijo desde hace 7 años y quien criticó el trato que les dan a los migrantes. “Ya no queremos seguir sufriendo”.