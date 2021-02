Madrugan con nuevo contrato a Seguritech

León. Guanajuato.-Legisladores y dirigentes políticos del PAN, Morena, Verde y PRI, desconocían que el Gobierno del Estado hubiera firmado un nuevo contrato con la empresa Seguritech SA de CV en 2019, por lo tanto no saben del monto y de sus alcances.

AM solicitó conocer el monto del contrato con la empresa Seguritech pero la Unidad de Transparencia respondió que es información reservada. Foto: Respuesta a la solicitud que realizó AM.

En lo anterior coincidieron los diputados federales leoneses por el PAN, Jorge Espadas Galván y Éctor Jaime Ramírez Barba; la senadora de Guanajuato por Morena, Antares Vázquez Alatorre; el dirigente estatal del Verde, Sergio Contreras Guerrero; y el secretario general del PRI en Guanajuato, Alejandro Arias Ávila.

AM reveló este domingo 14, que en 2019 el Gobierno del Estado de Guanajuato firmó otro contrato con la misma empresa reservado por cinco años (hasta el 20 de diciembre de 2024) por concepto de “Servicio Integral de Enlace y Monitoreo”.

La empresa Seguritech aún opera el C5 en Guanajuato, pero solo el Gobierno del Estado sabe qué tareas realiza y sus logros. Foto: Archivo AM

Y que del contrato firmado en diciembre de 2012 del programa conocido como 'Escudo' se amplió su prórroga de reserva por seis meses (al 24 de junio de 2021).

Los legisladores panistas defendieron que la ley prevé los asuntos relacionados con la seguridad pública como motivo de reserva de información, que debe ser justificado por la autoridad. Eso sí, ninguno conocía del nuevo contrato. .



No tengo conocimiento y se debe informar aquello que no poner en riesgo, sólo se debe hacer público lo que no afecta la estrategia de seguridad ”, dijo Jorge Espadas Galván, coordinador de los diputados federales del PAN por Guanajuato.



"Yo creo que si preguntas a cuánto ascienden los contratos no pone en riesgo la seguridad, si preguntas más datos deben revisar qué sí y qué no otorgar", dijo.

En tanto, Éctor Jaime opinó: “No lo sabía (el contrato de 2019). Si las consideraciones dadas por la autoridad son de confidencialidad, entonces deberá la autoridad garante del derecho a la información verificar que dichos argumentos sean válidos para no poner en riesgo la seguridad pública que tales servicios tutelan".

La factibilidad por ejemplo de dar a conocer un contrato testado de la información que se haya considerado como confidencial sólo puede ser opinable cuando se encuentran los documentos, que no es mi caso ”, opinó el diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba. Éctor Jaime Ramírez Barba.



Lo cierto, agregó, es que las herramientas tecnológicas y los recursos invertidos en los tres niveles de gobierno han sido insuficientes para disminuir los delitos.

Ambos sostuvieron que ese gasto ha sido auditado sin hallazgos de irregularidades.

La senadora por Morena, Antares Vázquez, cuestionó que el PAN se mantiene constantemente del Gobierno federal, pero en Guanajuato ocultan información.

Uno de los grandes escándalos del Gobierno del Estado de Guanajuato fue precisamente 'Escudo' que los guanajuatenses hemos pagado y resulta que no hay transparencia, no hubo por supuesto resultados y ahora resulta que vuelve a contratar con los mismos, qué interesante, ¿y por ¿qué estarán reservando? ”, dijo Antares Vázquez Alatorre. guanajuatenses hemos pagado y resulta que no hay transparencia, no hubo por supuesto resultados y ahora resulta que vuelve a contratar con los mismos, qué interesante, ¿y por qué estarán reservando?”, dijo Antares Vázquez Alatorre.

Alejandro Arias Ávila, secretario general del PRI en Guanajuato, pidió cuentas.

“No, no lo sabía, pero aprovecho para solicitar y demandar que se ofrezcan detalles de este nuevo contrato, e insistir en saber las razones para reservar, pues es claro que la seguridad es la principal carencia del estado y la principal demanda de la ciudadanía, por eso es necesario saber al menos cuál es el objeto y monto”, dijo.

Mencionó que ante un esquema de Presupuesto Basado en Resultados urge saber cuáles son los indicadores para evaluar el resultado perseguido con dicho contrato.



Se entiende que se reserven información sobre la operatividad de las corporaciones policíacas y estrategias en las que se apoya, pero no cuántos recursos se invierten, ni en qué, ni cómo. La realidad es que ya se les hizo costumbre y que lo hacen en apariencia al amparo de la ley ”, apuntó Arias Ávila.



Sergio Contreras Guerrero, dirigente estatal del Partido Verde, comentó que hasta ahora es que saben del otro contrato con Seguritech por el que ya se han pagado más de $100 millones, monto que reveló una reciente publicación del Semanario Zeta de Baja California (con la colaboración de la reportera local Alfonsina Ávila).

Al inicio de la Administración Estatal 2018-2024 lo único que se informó es que contemplaban un pago de $50 millones para quedarse con la tecnología -que hasta entonces era arrendada- y operar el propio Estado el sistema de videovigilancia.

Sí es de desconcertarnos el que se hiciera una nueva contratación, habrá que ver en qué términos y qué es lo que se está contratando, o si se pagaron los 50 millones de la adquisición (del equipo de Escudo) y adicionalmente le están pagando más ” , declaró Sergio Contreras.

Tanto PRI, Verde y Morena, anotaron que este tema deberá ser retomado por sus bancadas en el Congreso del Estado como parte de la Glosa del III Informe.