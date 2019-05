Maduro busca quitar Asamblea Nacional; denuncia Guaido

Venezuela.- Juan Guiadó denunció el viernes que Nicolás Maduro busca deshacer la Asamblea Nacional, que es controlada por la oposición. Provocando la apertura de procesos judiciales contra legisladores.

El líder de la oposición condenó la investigación iniciada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, allegado al gobierno, contra el diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, por los supuestos delitos de "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir", entre otros.

Nicolás Maduro y sus aliados quieren lanzarse una de Fujimori y seguir con la locura y radicalizando un proceso que saben que no le ha llevado a nada", dijo Guaidó en una rueda de prensa.

En 1992 el presidente Alberto Fujimori, mandatario de Perú entre 1990 y 2000, disolvió el Congreso, suspendió la constitución y cerró el Poder Judicial por oponerse a sus planes de gobierno.

Lo que hacen es perseguir, lo que hacen es hostigar al Parlamento de nuevo, demostrando un poder que ya no tienen, tratando demostrar control que ya no ejercen porque es evidente que ya no tienen el respaldo, el respeto y mucho menos el corazón de Venezuela".