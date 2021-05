Ciudad de México.- “Mi computadora no me la agarras... ¡Hija de tu pu.. madre, me ching... el pu.. ratón!”, gritó Octavio Alonso G. L. a la profesora Jaquelin durante sus clases virtuales, ahora tras ser acusada de violencia pide un amparo.

En el mes de abril se informó sobre el caso de agresión a la maestra Jaquelin quien imparte clases de inglés en la Preparatoria 5, Plantel "Dr. Angel María Garibay", perteneciente Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

El video

Alumnos filtraron un video en redes sociales en donde se puede observar la clase virtual que impartía Jaquelin, tras hacer algunas preguntas a uno de sus alumnos se escucha a Octavio gritarles molesto porque ella tomó su computadora, tras insultarla, comenzó a agredirla físicamente.

¡Ya voy, ya voy, ya voy! Deja que termine la clase”, grita la maestra.

Después de que el video se volviera viral en redes sociales, grupos feministas revelaron la identidad del agresor pues era militante del PAN, partido político que dio de baja de forma inmediata la militancia de Octavio.

Alumnos de la UAEMex piden ayuda para una maestra de inglés que durante clase fue violentada físicamente por su pareja pic.twitter.com/MyWW8ZXnMo — El Universal (@El_Universal_Mx) April 22, 2021

Pide amparo

La mujer violentada fue apoyada por los mismos colectivos feministas para interponer una denuncia en contra de Octavio el pasado 23 de abril.

Mediante un comunicado, UAEMex aseguró que se dio seguimiento al proceso legal que estuvo a cargo del Centro de Justicia para las Mujeres.

El medio Milenio informó que Octavio no se presentó a comparecer de manera voluntaria en el juzgado y además consiguió un amparo contra la imputación de violencia familiar.

