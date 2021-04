CDMX. De acuerdo a la organización Signos Vitales Pulso de México, conformada por intelectuales y activistas, dan a conocer que durante las mañaneras, AMLO miente, falsea información o presenta datos erróneos alrededor de unas 80 veces en promedio.

Así lo dio a conocer en su portada del día de hoy el diario Reforma, donde la organización presentará el informe que lleva por nombre ‘El valor de la verdad. A un tercio del sexenio".

Es importante destacar que Signos Vitales es una organización civil que cuenta con un Comité Ejecutivo conformado por personalidades como Federico Reyes Heroles, María Amparo Casar y María Elena Morera, además de un Comité Asesor de Especialistas en el que participan Jaqueline Peschard, Edna Jaime, Francisco Rivas, Luis de la Calle y Luis Carlos Ugalde, entre otros.

Asimismo, el informe da a conocer y considera que AMLO ante cualquier situación recurre a medias verdades y datos no verificables, con la finalidad de evadir temas como la pandemia, rezago educativo, energías limpias, militarización y últimamente deserción escolar.

"Estos dos años del Gobierno de la autollamada 4T se han caracterizado por una pérdida del valor de la verdad, por el uso frecuente y sin recato de mentiras, medias verdades y datos no verificables sobre la situación del País", se muestra en el informe.

"Entre otros datos que habla el informe reconocer que en dos años de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador está por duplicar las 23 mil mentiras que el mismo The Washington Post le contó al expresidente de Estados Unidos durante su mandato, Donald Trump.

Por su parte, periodista Carlos Loret de Mola también dio a conocer en reiteradas ocasiones supuestas mentiras que ha dicho AMLO en dos años de gobierno.

Asimismo, resaltó lo que han sido 6 montajes que han sido presentados en la mañanera, siendo: la rifa del avión, visitar a enfermo de COVID que era militar actuando, decir 17 veces que domamos la pandemia, y el arribó de millones de vacunas compradas, de las cuales a

Esto fue una respuesta de Loret de Mola tras un montaje realizado por el hace 16 años cuando era conductor de noticieros y el cual fue presentado en la mañanera por AMLO con la finalidad de mostrar lo que era un montaje a los medios de comunicación.

Yo hace 16 años acepté el error, y he ofrecido disculpas públicas varias veces, y he enfrentado consecuencias legales y él no, él para esconder la realidad hace un montaje cada mañana", comentó en aquella ocasión Carlos Loret de Mola.