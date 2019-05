Manifestantes podrán decidir si me voy o me quedo en 2 años: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a quienes se manifestaron el domingo en su contra.

Luego de las protestas para que el morenista renuncie a la presidencia, hoy en su conferencia matutina les dijo que en unos años podrán decidir si se va se queda en el cargo.

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario consideró "retrógrada" el mensaje de unas las mantas que se usaron en la manifestación el cual decía que quienes había votado por él no tenían cerebro.

¿De que sirve ir a la iglesia o a los templos, si olvidamos los mandamientos, no a la hipocresía y no al racismo y al clasismo? Esa manta de decir los que votaron por AMLO no tiene cerebro no se midieron.