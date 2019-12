Manuel Bartlett fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública

CDMX.- Para la Secretaría de la Función Pública (SFP) Manuel Bartlett, actual director de la CFE, no tiene conflictos de interés ni dar cuenta del patrimonio de su pareja ni hijos pues no son dependientes económicos del funcionario.

En conferencia de prensa, Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, señaló que no hay conflicto de interés ni que haya actuado como servidor público bajo esa cuestión.

ya que en la temporalidad de hechos denunciados el investigado no tiene injerencia en control de las empresas por las que fue cuestionado en las denuncias presentadas", informó.

"Dichas empresas pertenecen a sus hijos y a la persona con la que tiene vínculo sentimental. Como director de la CFE, no ha intervenido en estos asuntos relacionados con dichas empresas como pudiera ser la celebración de algún contrato".

Sobre los bienes de su pareja, Julia Elena Abdala Lemus, y la de sus hijos, señaló que en el caso de su pareja no están casados, y que sus hijos son personas mayores que no son dependientes económicos.

En septiembre pasado, Carlos Loret de Mola reveló que Bartlett había omitido declarar la existencia de 25 inmuebles con un valor aproximado de 800 millones de pesos y 12 empresas que están a nombre de su pareja e hijos.