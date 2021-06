Investiga el SAT ‘desvíos millonarios’ en ‘Estafa verde’

México. Un nuevo fraude podría avecinarse en Chiapas. Y es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó operaciones inexistentes o simuladas por más de 500 millones de pesos en el Gobierno de Chiapas, cuando Manuel Velasco Coello del partido Verde era gobernador de la entidad.

Así lo dieron a conocer dependencias federales quienes detectaron movimientos ilícitos así como supuestas operaciones no registradas.

Las operaciones irregulares del Gobierno de Velasco fueron detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en auditorías realizadas entre 2019 y 2020 a seis empresas oficialmente enlistadas como simuladoras de operaciones, también conocidas como firmas "fantasma" o "factureras", con mecanismos parecidos a la "Estafa Maestra", según consta en documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Las reporteras visitaron los domicilios de los supuestos socios de las empresas en Chiapas y en Morelos, y constataron que se trata de personas de condición humilde, sin actividad empresarial, a las que presuntamente les robaron su identidad. Las direcciones fiscales tampoco corresponden a compañías; en un caso, el domicilio es una casa con techo de lámina y en otro un baldío.

En representación de Velasco, el abogado José Luis Nassar dijo que el ex Gobernador no podía saber todas las operaciones realizadas en su Gobierno, porque delegaba decisiones a integrantes de su gabinete. Por ello, se manifestó a favor de que se investigue y se clarifique si los servicios contratados a estas empresas fueron ejecutados y, de no ser así, que se deslinden las responsabilidades de los funcionarios responsables.

Pese a que el SAT descubrió desde 2019 los desvíos en la gestión de Velasco, las autoridades federales no han promovido acciones legales.

Operadora Zall, Grupo Asesor Odul, Factibilidad Empresarial de México, Advisor Groups Soluciones, Maquiladora Textil GM y Constructora Jaguar Negro son las empresas fantasmas que el actual Gobierno descubrió que emitieron facturas falsas al Gobierno de Velasco.

Este presunto desvío descubierto por el SAT es distinto al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en 2019, por 685 millones de pesos pagados a 26 empresas presuntamente fantasma para el programa de ayuda a madres solteras.

En conjunto los pagos irregulares a empresas fantasma reportados por la ASF y el SAT suman alrededor de mil 185 millones de pesos durante el Gobierno de Velasco.

En su momento, la ex secretaria de Empoderamiento de la Mujer, Itzel de León, se deslindó de las anomalías reportadas por la ASF. No obstante, en los nuevos documentos del SAT obtenidos por MCCI consta que esa dependencia fue utilizada para el presunto desvío de fondos.

El 6 de noviembre de 2020, la Administración General de Auditoría Fiscal del SAT elaboró un reporte sobre Maquiladora Textil GM -una de las empresas contratadas por el Gobierno de Manuel Velasco en Chiapas-, en el que advirtió: "no cuenta ni contó con los activos, infraestructura, ni capacidad material directa e indirecta, así como con el personal necesario para realizar su actividad económica".

Resoluciones similares fueron elaboradas en el transcurso de 2019 y 2020 sobre otras cinco empresas fantasma que emitieron facturas al Gobierno chiapaneco por conceptos tan diversos, como ejecución de obra pública, venta de paquetes escolares, despensas, material didáctico, servicios de seguridad y hasta la contratación de cantantes.

Tras una serie de auditorías, el SAT concluyó que éstas compañías habían simulado esas operaciones.

El mayor monto corresponde a Operadora Zall, que facturó al Gobierno estatal 175 millones de pesos de febrero a diciembre de 2016. Los comprobantes fiscales no proporcionan detalles de qué fue lo que vendieron o los servicios que prestaron.

Entre las entidades a las que esa empresa emitió facturas están la Secretaría de Desarrollo y Participación, la Secretaría para el Empoderamiento de las Mujeres, el Colegio de Bachilleres de Chiapas, la Secretaría de Seguridad y el Conalep Chiapas.

La empresa reportó su domicilio en una privada de la colonia San José Mayorazgo, en Puebla. El 15 de marzo de 2019, los auditores visitaron esa dirección y encontraron una casa vacía. Los vecinos afirman no conocer a la empresa y dijeron que la vivienda llevaba vacía más de dos años.

La segunda empresa fantasma con más contratos en Chiapas fue Maquiladora Textil GM, que en 2016 facturó servicios por 130 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo y Participación, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Instituto Amanecer, una dependencia dedicada a la atención de adultos mayores.

Reportes del SAT refieren que esa compañía jamás presentó alguna declaración informativa de sueldos y salarios, declaraciones correspondientes a retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y tampoco emitió comprobantes de nómina.

"Se ha detectado que este contribuyente emitió comprobantes fiscales sin contar con los activos, ni el personal, ni la capacidad para prestar los servicios o producir, comercializar y entregar los bienes que señalan en dichos comprobantes", se lee en la resolución consultada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Esta compañía fue disuelta el 8 de abril de 2019, se corroboró en el registro de la propiedad.

Contratos a un lote

La Universidad Politécnica de Chiapas firmó, en octubre de 2015, dos contratos por 106 millones de pesos con Advisor Groups Soluciones Integrales y de Proyección S.A de C.V, por la "adquisición de equipo y el servicio de instalación y operación para el análisis y procesamiento de grandes bases de datos".

Pero la empresa era inexistente, según determinaron auditores que visitaron tanto el domicilio proporcionado en su documentación como en la dirección fiscal que aparecía en las facturas.

Uno de los domicilios correspondía a un lote en el que los auditores encontraron que estaba en construcción un conjunto de viviendas de interés social. Además, el SAT reportó que la empresa no había presentado su declaración anual de ingresos y tras una auditoría determinó que había simulado operaciones. El 2 de septiembre de 2019 la incluyó en su listado de empresas fantasma.

Miles de facturas

Según la relación de cientos de facturas revisadas por MCCI, la Secretaría de Educación de Chiapas le pagó 55.3 millones de pesos a la empresa Factibilidad Empresarial de México en 2014 para proveer de supuesto material didáctico y de laboratorio a escuelas de preescolar y primaria.

Esta no fue la única dependencia que les dio contratos. La Secretaría de Finanzas de Chiapas pagó 118 mil pesos por concepto de contratación de cantantes para diversos eventos; el Instituto de Energías Renovables de ese mismo Estado, desembolsó 451 mil pesos por "servicios diversos" y el Instituto Amanecer, dedicado a la atención de adultos mayores, pagó 2.7 millones por supuestas despensas.

Además, la empresa facturó 249 mil pesos en diversos servicios a Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, empresa transportista en la que el Gobierno chiapaneco tiene participación.

En total, Factibilidad Empresarial de México emitió en 2014 más de mil 550 facturas al Gobierno de Chiapas que amparan pagos por más de 60 millones de pesos.

Factibilidad Empresarial fue constituida en Tuxtla Gutiérrez el 13 de abril de 2012 por dos socios que reportaron residir en las colonias populares Miravalle y Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez.

Obras fantasma

En octubre de 2020, el SAT incluyó en su listado definitivo de empresas fantasma a la Constructora Jaguar Negro. La empresa, constituida en Coapilla, Chiapas, firmó 10 contratos con el Gobierno chiapaneco, nueve de ellos fueron por obra pública y todos fechados el 10 de agosto de 2018, en los últimos días del Gobierno de Velasco. El monto total de lo contratado asciende a 55 millones de pesos.

Las obras se debieron realizar en las zonas ejidales de los municipios de Trinitaria, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Marqués de Comillas y Huixtán.

Según el acta constitutiva de la compañía, la constructora fue creada el 28 de enero de 2015, por una mujer que se identificó como comerciante y quien dijo residir en una zona popular de Tuxtla Gutiérrez.

Alianza fructífera

La alianza entre Morena y el PVEM, donde es dirigente Manuel Velasco, redituó con creces a éste último partido que multiplicó por tres sus posiciones en la Cámara de Diputados, convirtiéndolo en aliado estratégico de los morenistas para mantener la mayoría.

El 6 de junio, Velasco se manifestó a favor de que el Verde mantenga su alianza legislativa con Morena y dé respaldo a AMLO.

A pesar de que obtuvo 5.5 por ciento de votos, se estima que el Verde tendrá cerca de 43 curules. Esto se debe a que, en el convenio que firmaron para la coalición de "Juntos Hacemos Historia", acordaron que de 183 distritos, en 50 iría un integrante del PVEM. El convenio se hizo en marzo de 2021, cuando la administración de López Obrador ya conocía el desvío del Gobierno de Velasco.

