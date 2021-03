Prima de AMLO, Manuela Obrador, busca reelegirse como diputada

Ciudad de México.- Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), busca reelegirse como diputada federal.

Según informó la agencia de el medio Reforma, Manuela, de 49 años de edad, estaría buscando reelegirse para el puesto que desempeña desde el 1 de septiembre de 2018.

La actual diputada del distrito 1 de Chiapas tiene una larga trayectoria dentro de la política siendo miembro del partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desde el año 2014.

Según su currícula publicada en la página de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Manuela fue docente desde el año 1999 hasta el 2004.

Posteriormente, se incursionó a la política destacándose como miembro fundador de Morena en 2004, se ha desempeñado en puestos como Jefa de Oficina de Pagos Secretaria de Educación Federalizada 2004 de 2012 y Directora de Hacienda H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas de 2012 a 2014.

Desde principios del mes de enero, Pío López Obrador, hermano de AMLO, recibió apoyo de Gobierno en la remodelación en Palenque, Chiapas, del estadio de las "Guacayamas", equipo que dirige.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal calificó como una "desproporción" y "mala fe" las críticas que han surgido por parte de sus adversarios.

Entonces, de ese programa a que se haga por las 'Guacamayas' de Palenque y tenga que ver con mi hermano, pues es una desproporción, es mala fe. Pero bueno, los entiendo, están molestos. Ojalá y se vayan serenando, se vayan enfriando poco a poco. Esa manipulación no funciona, no es eficaz, yo no debería ni estar dando consejos, deberían de cambiar, eso ya no funciona", finalizó.