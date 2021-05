CDMX . Tras el colapso de la Línea del Metro Olivo, el cual ha dejado como saldo hasta el momento 23 personas muertas y más de 65 heridos, uno de los implicados es Marcelo Ebrard , ya que esta obra fue construida e inaugurada durante su gestión como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Fue durante la mañanera de hoy cuando el Canciller Mexicano informó que se pone a disposición de las autoridades argumentando que 'el que nada debe, nada teme' y que colaborará con todo lo necesario para llegar a los responsables.

"Decirte que el que actúa con integridad no debe tener temor a nada, por eso yo digo: el que nada debe, nada teme. Pero yo estoy sujeto, como todos , pero más como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de la Línea, estoy a lo que determinan las autoridades, sobre la base de los peritajes y los deslindes que hagan ”, comentó el actual Canciller de México.

Asimismo, dijo que de su parte es cooperar y serán las mismas autoridades quienes determinarán y dirán quiénes son los responsables.

"Me guiará en todo esto, pues lo que anima a un servidor público, lo que es importante: te haces responsable de tus decisiones hasta donde lleguen. ¿Quien lo va a determinar? No tu servidor, la autoridad que va a hacer el peritaje y que va a ubicar qué explica este accidente tan terrible para la Ciudad. Entonces la disposición de mi parte es estar en plena condición de cooperar y colaborar en lo que sea necesario, en aquello que me requieran ", informó Marcelo Ebrard.

Sabían de las fallas desde la inauguración de la Línea Dorada

De acuerdo a una publicación en Reforma se dio a conocer que varias de las fallas del Metro Olivo o Línea Dorada se sabían desde su inauguración en el 2012, donde Marcelo Ebrard, después Miguel Ángel Mancera y hoy en día Claudia Sheinbaum tenían conocimiento de ello.

Marcelo Ebrard en la conferencia matituna./Reforma

Esta línea fue construida en el periodo de Marcelo Ebrard por el consorcio conformado por ICA, CARSO y ALSTOM, y el cual tuvo un costo de 26 mil millones de pesos, es decir 70 % más del monto que se había presupuestado en un principio.

El responsable de construir el tramo que abarba de las estaciones Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Nopalera y Zapotitlán fue el grupo CARSO.

A situación no pararía ahí pues desde su inauguración el 30 de octubre del 2012 se registraron 66 fallas en sus instalaciones fijas y hasta en los trenes.

En el 2014 salen a relucir las primeras fallar

A tan solo dos años de que fuera inaugurado, se informó en marzo del 2014 que ya había un desgaste prematuro en 12 de las 20 estaciones de la línea, pero poco se hizo.

Otra de las fallas fue registrada en el trayecto Tláhuac y Atlalilco, que consta de 14 kilómetros. En esta zona se registró un desgaste ondulatorio en rieles, provocando desniveles y alineaciones fuera de los parámetros normales, esto de acuerdo a una inspección de la firma alemana ILF Consulting Engineer.

En el 2017, en el sismo de septiembre de ese año, salieron más fallas a relucir, estas en varias estructuras en una columna del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, por lo cual tienen que ser cerradas 6 estaciones para su reparación, entre ellas Metro Olivo.

Con información de Reforma / El Universal