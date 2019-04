Marcelo Ebrard asegura que no habrá cierre de la frontera

CDMX.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dijo que el gobierno de Estados Unidos aseguró a las autoridades mexicanas que no habrá cierre total de su frontera con México.

No hay cierre de ningún punto, nos han dicho que no va a ocurrir y esperaremos que no ocurra”, dijo al informar que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó a México que no tienen intención de cerrar pero si están enfrentando mayor flujo de migrantes.