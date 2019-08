Mariana tenía anemia aplásica y murió por falta de medicamentos.- mamá de la menor

CDMX.- Un año después de que le detectaran anemia aplásica, Marianita Pérez murió presuntamente por la falta de medicamentos.

Judith Torres, madre de la menor fallecida, señaló a Imagen Noticias que Mariana era atendida en el Hospital Infantil Federico Gómez.

Me decía, 'mamá ya déjame así, mamá ya no quiero ir, ya no te estreses, yo sé que no hay medicamentos y yo sé que no hay dinero'", aseguró Judith que decía su hija.