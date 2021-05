Martha Castillo, la dedicación y pasión por el deporte la ha llevado lejos

León, Guanajuato.- Con 18 años ligando su amor por el baloncesto, Martha Castillo, integrante del equipo Mieleras de la Liga Mexicana de Baloncesto Femenil Profesional, sigue demostrando ser una de las deportistas que da la cara por León y por Guanajuato.

Se trata de una de las jugadoras que se ha convertido en un emblema para la institución con dos títulos en su cuenta personal, Castillo recordó lo importante que dichos logros resultaron ser:

Muy grato porque venía de no dar los resultados que uno planea, pero el primer año con Mieleras que me toca salir campeona me supo como un extra muy importante, algo que venía buscando desde nivel universitario y que no se me había dado”.