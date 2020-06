Mary Trump, única sobrina de Trump destapa trapos sucios de su tío

Estados Unidos.- Mary Trump, la única sobrina del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destapa trapos sucios de su tío con un libro.

Este libro “desgarrador y salaz" hablará exclusivamente sobre el presidente y será lanzado el próximo mes.

The Daily Beast reveló el pasado lunes que Mary Trump, la hija del fallecido hermano de Donald Trump, Fred Trump Jr, lanzará 'Too Much and Never Enough with Simon & Schuster' el próximo 28 de julio.

Los hermanos Trump, de izquierda a derecha: Robert, Elizabeth, Fred, Donald y Maryanne. (Foto: Especial).

Se espera que el libro describa cómo ella fue una fuente principal para la investigación ganadora del Pulitzer del New York Times sobre los "dudosos esquemas fiscales" de Donald Trump durante la década de 1990 y compartirá historias "desgarradoras y salaces" sobre el presidente de los Estados Unidos.

También mostrará conversaciones entre Mary Trump y la hermana de Donald Trump, la jueza federal retirada Maryanne Trump Barry, en la que Trump Barry comparte "pensamientos íntimos y condenatorios" sobre su hermano.

Cabe mencionar que sus memorias también acusarán al presidente de haber "despedido y ridiculizado" a su padre Fred Trump Jr, una vez que comenzó a sufrir de Alzheimer.

Donald y su padre, Fred, en 1988 en The Plaza Hotel en la ciudad de Nueva York. (Foto: Especial).

Con información de The Guardian y BBC.

FRG