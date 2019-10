'Más bocona que la chin"#$%', le dice Noroña a diputada del PAN

México.- La diputada federal del PAN, Adriana Dávila, anunció que denunciará a su compañero de Legislatura, el petista Gerardo Fernández Noroña, por haberla acusado de estar vinculada a la trata de personas en su natal Tlaxcala y por decir que es más “bocona que la chingada”, además de que pidió que le hagan llegar elementos para “ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”.

Adriana Dávila recibió el respaldo de diputadas y diputados federales de oposición (PAN, PRI, PRD y MC), quienes exigieron una disculpa pública al legislador petista y dijeron que cuando agreden a una, las agreden a todas, según El Universal.

En conferencia de prensa, Dávila dijo que el pasado 4 de octubre en el Congreso local de Tlaxcala, Fernández Noroña dijo:

Me comentan que hay una diputada, que fue senadora, y que está vinculada a este tema y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pasenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”.