Matan de nueve disparos a estudiante universitaria en Sonora

Empalme, Sonora.- Una estudiante universitaria fue asesinada con nueve balazos cuando instalaba un puesto de tacos.

Según Reforma, Rosalía Yazmín Duarte Canevett la privaron de su vida este lunes afuera de su casa en la colonia Bahía del Sol.

A la joven de 24 años le dispararon en el tórax, espalda y cabeza.

Era estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSon) y estudiaba Administración, la escuela lamentó el homicidio.

El pasado 16 de agosto, la estudiante denunció que un hombre la golpeó para robarle sus pertenencias.

Fui violentada mientras hacía caminata en el Bulevar 16 de Septiembre, en Empalme. Su motivo fue robarme el celular, pero desconozco la razón porque me levantó y me llevó a las vías del tren, donde me golpeó, me pateó y me asfixió", explicó en su Facebook.