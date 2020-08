Me difaman por venganza política: Videgaray 

CDMX.- El exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, negó los señalamientos en su contra lanzados por Emilio Lozoya y advirtió que no permitirá que se le difame como "venganza a política".

En un posicionamiento, publicado en su cuenta de Twitter, el también excanciller anunció que responderá a la denuncia de Lozoya por la vía jurídica.

He decidido estar lejos de cualquier proceso político y de decisión política pública y por ello hasta ahora me he reservado mis opiniones en torno a este y a todos los temas de coyuntura nacional", dijo.