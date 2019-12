Me equivoqué, no pensé las consecuencias: Karen Espíndola

CDMX.- Karen reconoció que el mensaje lo envió cuando se encontraba al interior del bar para quedarse en el lugar hasta el otro día, por lo que lamenta haber mentido.

Asimismo, la joven aclaró que no salió sola con un hombre sino que se fue con su amiga y otros hombres para comprar más bebidas e irse a la casa de un amigo.

No me imaginé que todo esto se iba a salir de control. No lo pensé, no pensé en las consecuencias”, lamentó.