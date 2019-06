‘Me quiere matar, pero tengo que buscar a mi hijo’, implora mujer a AMLO

CDMX.- Durante un minuto y 26 segundos, María Isela Valdez Chaires se arrodilló ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que le ayude a encontrar a su hijo Roberto Quiroa Flores Valdez, quien fue levantado el 10 de marzo de 2014 por el Cártel del Golfo en Reynosa.

El Gobernador ( Francisco Javier García Cabeza de Vaca ) me quiere matar, tengo mucho miedo, pero tengo que buscar a mi hijo. Ya no puedo", le dijo.

El Mandatario la tomó de la mano para intentar levantarla, pero ella duró unos segundos más en el suelo. Después él la ayudó a incorporarse y la encaminó de regreso a su lugar, en la primera fila del salón Tesorería de Palacio Nacional.

(Le dije) que me entregue a mi hijo por favor, que me ayude a buscarlo, que ya estoy muy desesperada, que ya estoy enferma, que tengo mucho miedo del Gobernador de Tamaulipas, que me siento perseguida", manifestó.