VIDEO Médico presunto violador de Mariana Sánchez se entrega voluntariamente

Ocosingo, Chiapas.- Mariana Sánchez, estudiante de Medicina, fue encontrada sin vida el jueves 28 de enero en el interior de su casa en la comunidad de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, donde realizaba su servicio social; semanas antes de su muerte, la joven había denunciado a fue violada y este miércoles, el médico Fernando Cuauhtémoc “N” se entregó voluntariamente como presunto agresor sexual y asesino de la joven.

La noche del miércoles, la Fiscalía General de Chiapas informó que a través de la Fiscalía de la Mujer aprehendieron a Fernando “N”, como probable responsable del delito de Hostigamiento Sexual.

Asimismo, informaron que el pasado 5 de febrero fue detenida Analí “N”, directora de la clínica donde laboraba Mariana, por abuso de autoridad en el caso de Mariana.

Mariana Sánchez era estudiante de la facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Chiapas y se encontraba realizando su servicio social en Ocosingo.

Dos meses antes de su fallecimiento, Mariana pidió en la universidad su cambio de área al acusar hostigamiento sexual por parte de Fernando Cuauhtémoc, pero fue ignorada.

Conocidos de Mariana señalaron que las autoridades le dijeron que se tomara un mes de vacaciones para recuperarse pero, al parecer, en este periodo ella no recibió el apoyo económico que recibía por su servicio social, lo que presuntamente derivó en una depresión.

El presunto violador tenía una orden de aprehensión en su contra tras la denuncia de Mariana y a través de un video difundido en redes sociales, se ve el momento en que fue él mismo se entregó.

En el clip se le ve afuera del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento y mientras estaba acompañado de su esposa señaló que él se estaba entregando voluntariamente ante el acoso que él y su familia han recibido.



En base a las acusaciones que se me imputan en los medios de comunicación me voy a entregar de manera voluntaria a comparecer o lo que corresponda legalmente a este tribunal de enjuiciamiento para resolver el caso en el que se me está inculpando”, dijo.

No obstante, Fernando Cuauhtémoc negó que él hubiera cometido algún delito contra la estudiante muerta.

Me están inculpando de situaciones delicadas, muy graves, que yo no he incurrido en ninguna de estas imputaciones, que se me imputan, pero la ley ha sido injusta conmigo y mi familia. Hemos sido agredidos y violentados”, aseguró.