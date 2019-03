Médicos cubanos entregaban medicinas a cambio de votos para Maduro

Venezuela.- "No vas a tener más medicamentos ni salud gratuita", decían los médicos cubanos que llevaban atención médica a las zonas pobres de Venezuela, para presionar a sus pacientes a votar por Nicolás Maduro, revela un reportaje de The New York Times.

Un grupo de médicos cubanos que abandonaron sus puestos en la misión en Venezuela contaron sus experiencias al periódico norteamericano, revelando que esta estrategia de presión se utilizó desde el gobierno de Hugo Chávez y continuó con su sucesor, Nicolás Maduro.

Yansnier Arias, médico cubano que ahora vive en Chile, contó cómo en una ocasión tuvo que negarle el oxígeno que necesitaba a un paciente con insuficiencia cardíaca, pues sus jefes le dijeron que su uso se reservaba para la época de elecciones, y se suministraba como una forma de forzar a los enfermos a votar por el partido en el gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela.

Este caso sucedió unos días antes de las elecciones del 20 de mayo del año pasado, cuando Maduro se presentó a la reelección.

MÉDICOS CUBANOS son usados por el indocumentado Maduro como un instrumento de coerción para forzar a los pacientes a votar por el. 16 médicos desertores declararon que su misión en Venezuela era manipular el voto, ganar adeptos al castrocomunismo e incluso votar ilegalmente., pic.twitter.com/uUDcg0aCbK — Carlos Peñaloza (@GenPenaloza) 17 de marzo de 2019

Los médicos contaron que cuando iban a las casas de la zonas más pobres, debían utilizar varios métodos para presionar a la gente a votar por el PSUV, desde hacerse sus amigos y "convencerlos" de votar por Maduro, hasta negarles la atención médica a los opositores.

El portal CiberCuba compartió el testimonio de Carlos Ramírez, un cirujano dentista que narró que en los fines de semana los médicos cubanos debían salir a regalar medicinas para así atraer a los votantes.

El doctor cubano Yansnier Arias sabía que estaba mal Anti-Constitución por no mencionar el juramento que hizo como médico en Cuba.

La reelección de Maduro no permitió que todos fueran tratados dijo pic.twitter.com/XdOlxHsppE — Worldwide news... (@mylifeinnewyork) 17 de marzo de 2019

Incluso, en más de una ocasión debieron prestarle sus batas a funcionarios del regimen chavista que no tenían conocimientos médicos, pero visitaban las casas regalando medicinas.

“Nosotros, que éramos los médicos, debíamos prestarles las batas extra a esas personas. Estaban poniendo en riesgo la vida de muchas personas, se estaba poniendo en riesgo la vida de niños por una elección”, dijo un galeno nombrado Raúl Manuel.

Cuando aumentó la crisis en el país, los médicos fueron obligados a enfocar sus medidas de presión en especial a los pacientes con padecimientos crónicos.