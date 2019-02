Médicos en México deben improvisar al no contar con equipo adecuado

Es 2004, Arturo Díaz estudia Medicina, se sorprende cuando uno de sus profesores —ante la falta de equipo— construye un nebulizador con un envase de refresco para evitar que un paciente con crisis asmática muera. A 15 años de distancia, Arturo ya es especialista en anestesia y reanimación, pero todavía tiene que improvisar por carencias de insumos y equipo que hay en el hospital donde trabaja.

El pasado martes 19 de febrero, la imagen de un garrafón de plástico usado como casco cefálico para proveer de oxígeno a un bebé se hizo viral. El hecho ocurrió en el Hospital Comunitario del municipio de Magdalena de Kino, en Sonora.

La reacción de la gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich, fue destituir a Rebeca Villa Morales, directora de la unidad médica, lo que fue reprobado por personal de salud de distintas partes del país e incluso por Enrique Claussen Iberri, titular de Salud del estado, dio a conocer El Universal.

Gustavo Leal Fernández, investigador en políticas de atención a la salud de la UAM Xochimilco afirmó que la falta de insumos, desabasto de medicamentos y equipo en los hospitales del sector salud no es un tema nuevo para las tres órdenes de gobierno, pero no han logrado erradicar la situación.

Confía en que durante la administración del secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, se ponga más atención a las necesidades de las clínicas y de su personal.

Todos los días Arturo vive dos realidades distintas: por la mañana labora en un hospital público de la Ciudad de México, ahí tiene que ingeniárselas para atender a los derechohabientes ante la falta de insumos tan básicos como gasas y alcohol, mientras que por las tardes trabaja en una clínica privada, donde, afirma, está en el paraíso.

“Es curioso porque en el sector público todos los días trato de crear alternativas para no fallarle a mis pacientes, no los voy a mandar a comprar gasas o vendas, porque aunque no son cosas caras, ellos no tienen por qué pagarlo. Por las tardes, cuando llego al hospital privado, me siento en la gloria, tengo suficientes insumos y equipo, pero claro, no toda la gente se atiende ahí”, dice.