Reino Unido.- A pesar de ser bisnieto de la reina, Archie, hijo de Meghan Markle y el Príncipe Harry, no tiene un título real e incluso antes de su nacimiento, a la realeza le preocupaba el color de su piel.

Esta revelación la hizo Meghan, mediante una entrevista para la periodista Oprah, la cual fue transmitida por el medio CBS.

En dicha entrevista Markle explicó que durante su embarazo la Familia Real había mostrado preocupación por el color de piel de Archi, pues temían que heredara el color de Meghan.

Empecé a entender cómo sería nuestra realidad continua… Durante todo este tiempo tuvimos en conjunto la conversación de que no se le dará seguridad, no se le dará un título, y también preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando nazca”, comentó Markle.

Meghan Markle dice que a la realeza le preocupaba el color de piel de su bebé. (Foto: Especial).

Así mismo, Meghan detalló que "el primer miembro de color de esta familia no recibe el título de la misma manera que otros nietos" y a pesar de que su color de piel no es como lo temía la realeza, el bebé no tiene ningún título, y tampoco recibe ninguna protección.

Decían que no querían que él fuera un príncipe o una princesa, lo que sería diferente al protocolo, y que no iba a recibir seguridad. Dijeron que no va a recibir seguridad, porque no va a ser un príncipe. Está bien, bueno, él necesita estar a salvo”, reveló.

El príncipe Harry y Meghan se casaron en mayo de 2018 y recibieron los títulos de duque y duquesa de Sussex, la reina Isabel también otorgó un "título de cortesía" de Conde de Dumbarton al recién nacido, sin embargo, la pareja lo rechazó.

FRG