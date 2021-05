Explota bomba en escuela para niñas, al menos 40 muertos; Promete Sheinbaum al menos $650 mil de indemnización por deudos de tragedia de Metro; estas y 8 noticias más importantes de hoy sábado 08 de mayo de 2021

Bienvenido a este nuevo producto de periódico AM, a partir de ahora recibirás esta notificación directo en tu navegador mobile o escritorio para enterarte de lo más importante en León, Guanajuato y México, además de lo más visto en nuestro sitio.

1. Explota bomba en escuela para niñas, al menos 30 muertos

Al menos 40 personas fallecieron y 50 más resultaron heridas tras un ataque con bomba en una escuela para niñas. Los hechos se registraron en la escuela Sayed Shuhada ubicada en el barrio de Dasht-i-Barchi al oeste de Kabul, en Afganistán.

Luego de que se diera a conocer que inicialmente a deudos y heridos de la tragedia del Metro, que dejó 26 muertos y 79 heridos, se les daría 40 mil pesos y 10 mil pesos, respectivamente, Claudia Sheinbaum informó que la indemnización será de al menos 650 mil pesos para familiares que perdieron a sus seres queridos.

No, no se acabó el agua para consumo humano en el sur de Tamaulipas, pero la ciudadanía está preocupada por la "contaminación" con agua salada del sistema lagunario Guayalejo-Tamesí, que abastece a la población. Las compras de pánico se han realizado debido a que el sistema lagunario es el principal abastecedor de las empresas purificadoras y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de Tampico (Comapa), que al ingresar agua salada (cuatro veces más de lo normal), queda inutilizada porque no cuentan con la infraestructura o recursos para el tratamiento del líquido.

Según se informó, la última predicción sobre la caída del cohete chino es para este domingo 9 de mayo, y ya es posible ver su trayectoria completamente en vivo. Según The Aerospace Corporation, el cohete chino Long March-5B entrará a la atmósfera terrestre alrededor de las 3:30 horas. Se prevé que el objeto caiga en el Océano Atlántico.

Tras terminar su reunión virtual con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), salió de Palacio Nacional rumbo al aeropuerto, sin embargo, un usuario logró captar como su Jetta se pasó un rojo.

