Diarios como The Washington Post, The Wall StreetJournal, Financial Times, La Tercera, El Mundo, The Guardian, entre otros, retrataron al mundo el fatal accidente de la Línea 12 del Metro en la CDMX, que dejó 25 muertos.

Foto: The Washington Post

Foto: The Wall Street Journal

El vagón de la Línea 12 del metro, suspendido en el puente, ambulancias, policías y vecinos a su alrededor, son imágenes con las que la prensa de alrededor del mundo dio a conocer la tragedia que la noche del 3 de mayo miles de mexicanos tuvieron que presenciar.

Foto: Financial Times

En la prensa internacional se destacan las irregularidades y polémicas que surgieron después de la inauguración de la llamada "Línea Dorada" en 2012 por el ahora secretario en Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

Foto: La Tercera

El fatal accidente a puesto en la mirad del mundo la infraestructura de nuestro país y todo lo que hay detrás del caso.

Foto: El Mundo

Ahora no solo los mexicanos esperan una respuesta y que se tomen acciones contra los responsables, sino que, gracias a la cobertura de la prensa internacional, el mundo ahora clama justicia por las víctimas y pide cárcel para los responsables de la obra.

Foto: The Guardian

(Información recabada por Valeria Fuentes)