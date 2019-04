México lamenta muerte de Alan García expresidente de Perú

México.- El Gobierno de México lamentó este miércoles el fallecimiento del ex presidente de Perú Alan García, quien se disparó en la cabeza cuando iba a ser arrestado por el caso de corrupción Odebrecht.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del ex Presidente de Perú, Alan García, hacemos votos para que sus familiares y amigos encuentren una pronta resignación. Qué en paz descanse.

La muerte de García, de 69 años, quien gobernó Perú en dos periodos, de 1985 a 1990, y de 2006 y 2011, ocurrió hoy mientras era operado en el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa de las graves heridas causadas por el disparo que se propinó cuando policías y fiscales llegaron a su casa para detenerlo, de acuerdo al portal de noticias El Informador.

La orden de detención se emitió a pedido del fiscal José Domingo Pérez después de que el pasado 14 de abril se conoció que Odebrecht pagó a su ex secretario presidencial Luis Nava y a su hijo José Nava cuatro millones de dólares para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza, solo les queda la especulación o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado", aseguró este martes García en su cuenta de Twitter.