Mi familia vive austeramente en Londres... con 171 mil pesos: Javier Duarte

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que su familia viva "austeramente" en Londres, con poco más de 170 mil pesos al mes.

En una conversación desde el Reclusorio Norte con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Duarte denunció que su esposa, Karime Macías, vive una persecución política, pues ella jamás fue funcionaria pública.

Karime está viviendo en Reino Unido como una madre de familia, no puede estar en México por la persecución en su contra. Gastan mensualmente unos 171 mil pesos, para ser exacto, es lo que tengo para darles.

Así mismo, el otrora mandatario, lamentó que desde hace dos años no ve a sus hijos, quienes también han sido señalados, a pesar de ser menores de edad.

Sobre su esposa, aclaró que jamás fue funcionaria pública, pues sólo tuvo un cargo honorario en el DIF de Veracruz, de donde fue gobernador del 2012 al 2016.

Sin embargo, el año pasado el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, difundió imágenes en las que se mostraba a Karime Macías, viviendo en Londres, a un kilómetro de distancia de la residencia de la reina Isabel, en Belgrave.

A pesar de ello, Duarte insistió en que "se truena los dedos" para mantener a su familia porque él no es multimillonario.

Cuando Yunes dio a conocer el estilo de vida de la familia de Duarte, reveló que los hijos asistían a un colegio de paga y que Macías acudía al gimnasio, a una academia de idiomas y a una sala de tratamientos faciales.

Sobre su proceso penal, lo obligó a aceptar los delitos que se le acusaba y a aceptar el juicio abreviado y aseguró que le pusieron una pistola en la cabeza.

Me obligaron a hacerlo, ya lo puedo decir, me pusieron en la pistola en la cabeza, me obligaron a aceptar la sentencia. Fue la PGR.