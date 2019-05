Militares que se unan al narco tendrán penas de 30 a 60 años de prisión

México.- Con una pena de entre 30 y 60 años de cárcel será sancionado cualquier elemento de la Guardia Nacional que se incorpore a las filas de la delincuencia organizada, de acuerdo con la iniciativa presentada por el presidente de México al Senado de la República.

La misma penalidad se aplicará a mandos o personal de tropa que incumplan su obligación de actuar contra integrantes del crimen organizado, obstaculicen acciones contra esos grupos o incluso faciliten o protejan la fuga de sus integrantes.

A su vez, los guardias nacionales que utilicen fuerza, bienes o personal de la corporación a favor de algún grupo delictivo y les presten servicio alcanzarán un castigo de quince a 60 años de prisión, de acuerdo a Milenio.

De igual forma, en el capitulo denominado De los delitos contra la disciplina se enumera incluso el extravío de arma, con una sanción de tres a seis años de prisión, y el mismo castigo para aquel elemento al que, "por su culpa", le sea robada el arma.

El delito de insubordinación, que, en su caso, cometa el personal de la Guardia Nacional que, con palabras, ademanes, señas, gestos, golpes o de cualquier otra manera, falte al respeto o afecte la integridad física de un superior será castigada con una pena de uno a tres años de prisión; no obstante, si la insubordinación provocara la muerte del superior, el castigo irá de 30 a 60 años de cárcel.

La iniciativa también contempla el delito de abuso de un superior contra un subalterno, en razón de su jerarquía, cargo o comisión. Este apartado también involucra tanto delitos menores, por ejemplo, dar órdenes de interés personal o impedir la ejecución de los deberes o facultades del inferior, como delitos más graves: abuso, insultos o maltrato físico.

De igual manera, se establece que los integrantes de la Guardia Nacional tendrán un régimen disciplinario estricto, similar al de los militares, ya que el objetivo es que sean un ejemplo de comportamiento.

COSTOS DE LA GUARDIA NACIONAL

El diputado Rolando Hervert Lara, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de San Luis Potosí, dijo que la pretensión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que estados y municipios asuman los costos de la Guardia Nacional, representará una carga que muchos de los municipios de aquella entidad no podrán cubrir.

Recordó que el jefe del Ejecutivo envío al Senado de la República las iniciativas de leyes secundarias, entre las que se encuentra la Ley de la Guardia Nacional, que en artículo 96 en el título Sexto señala:

Las entidades federativas y los municipios que reciban la colaboración de la Guardia Nacional aportarán proporcionalmente, con cargo a sus presupuestos, los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para sufragar parcialmente los costos de operación del personal de la Guardia Nacional destinado a dicha colaboración”.

Lamentó que el presidente de la república no tenga ni la más mínima idea de lo que sufren los municipios para sostener las direcciones de Seguridad Pública, donde no cuentan con armamento y los elementos policíacos reciben un pago muy bajo, ya que no cuentan con suficiente presupuesto para adquirir equipo y pagar sueldos dignos a los policías.

Consideró que será imposible para la mayoría de los municipios de San Luis Potosí, cubrir los gastos de una Guardia Nacional, por lo que la petición del mandatario está fuera de contexto, y el Senado de la República debería de considerar las condiciones económicas en las que se encuentran los municipios.

Hay policías municipales que reciben mil 500 pesos mensuales de salario y es apenas una muestra de las condiciones de miseria en que trabajan, además de que no tienen el equipo necesario para desarrollar su trabajo, ni siquiera uniformes en buenas condiciones, debido a la falta de presupuesto.