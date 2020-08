Molesta a Claudia Sheinbaum propuesta para multar a ciudadanos que no usen cubrebocas

CDMX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que no está de acuerdo con la iniciativa presentada por el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, de reformar la Ley de Cultura Cívica para sancionar a quienes no porten cubrebocas.

Expuso que en su administración no se está acuerdo en el tema de las multas a los ciudadanos, pues en otros estados se ha generado temas como abusos policiales.

No queremos caer, no creemos en ello. Vamos a hablar antes con los diputados, porque no son todos, son algunos. No creemos que sea necesario, no creemos en medidas de este tipo, la policía está para hacer otro tipo de labor", explicó.