Los plantan en fiesta infantil, sube invitación a Facebook y acuden decenas de invitados

Monterrey. Con tal de no ver tristes a sus hijos, una mamá hizo una fiesta infantil de cumpleaños, pero al ver que pasaban los minutos y nadie llegaba optó por subir la invitación al Facebook y en cuestión de horas fueron tantos los invitados que ya no cabían en la casa.

Gera y Asís estaban por celebrar su cumpleaños y su mamá había estado preparando con días de anticipación lo que sería una fecha emotiva y para ello había ya invitado a varias ‘amistades’ pero todo cambio al llegar la fecha.

Ese día, Monserrat, mamá de los pequeños se levantó y ya tenía todo listo, los juegos llegaron, la comida estaba preparada y listo, pero conforme pasaron las horas notó que nadie llegaba y la tristeza en sus hijos comenzaba a notarse.

Ante ello y desesperada subió una invitación al Facebook, donde puso “son casi las siete pm y nadie ha llegado a la merienda”, al mismo que acompañaba el texto de imágenes del evento donde se veían las mesas vacías y los juegos inflables solos.

En el mismo texto puso que “si no me hablan ni me conocen, no importa, si gustan venir, el brincolin estará hasta las once pm. No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen amigos, como ellos me dicen”, escribió en su publicación al tiempo que compartía su dirección para quien deseara regresar.

Llegan muchos en minutos

Después de publicar la invitación, Monserrat no imaginó que tuviera una gran respuesta y los ‘invitados’ comenzaron a llegan en grandes cantidades.

Paso de ser una fiesta desolada a una gran reunión animada, pero de pronto todo se salió de control cuando los invitados continuaron llegaron y ya eran muchos los que estaban en el lugar.

Al fiinal llegaron decenas de invitados.

Ante ello, la misma mamá tuvo que publicar que ya no había espacio y por cuestiones de las medidas sanitarias de COVID pedía que ya no acudieran.

De esta manera, Gera y Asís tuvieron un inolvidable cumpleaños donde al final estuvieron rodeados de varios pequeños.