CDMX . A unas horas de que el Instituto Nacional Electoral pidiera retirar a Félix Salgado Macedonio de la candidatura a gobernador de Guerrero, el líder nacional del partido Morena , Mario Delgado dio a conocer que el INE busca sacar de la jugada a 60 candidatos en todo el .

De acuerdo a una publicación del diario Reforma, el mismo presidente Nacional de Morena dio a conocer que el instituto busca que más allá de Félix Salgado Macedonio quieren que más candidatos sean dados de baja y casualmente son abanderados de estados en los que llevan ventaja.

Algunos consejeros del INE, aprovechando resquicios legales y tomando acciones desproporcionadas, quieren bajar a la mala más de 60 candidatos de nuestro movimiento ”, afirmó Mario Delgado.

Incluso dejo en claro en que estados los están afectando cuando tratado de hacer los procesos lo más claro posible.

"Coincidentemente, en estados donde tenemos una gran ventaja, como Baja California, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Sonora, Zacatecas ; el pretexto, según esto, es que no se entregaron informes de precampaña, cuando en nuestras convocatorias para las candidaturas no se buscan periodos de precampaña, porque en Morena la gente decide a través de las encuestas o de los consensos ", comentó el líder de Morena.

Da a conocer varios casos, pero no cuales

De igual manera, Mario Delgado aseguró que hoy en día existen sentencias del Tribunal Electoral donde las intenciones de cancelar los registros no han prosperado, pero afirmó que no caerán en juegos al no permitir un ataque.

Asimismo, resaltó que hoy en día el Presidente y Gobernadores han firmado un acuerdo para tener unas justas elecciones sin afectar a los candidatos, pero reconoce que algunos consejeros parecen gatilleros del PRIAN que no manifiestan parcialidad.

Parece que algunos consejeros han decidido convertirse en los gatilleros del PRIAN, disfrazados de árbitros electorales. Queremos un árbitro imparcial, dejen que la gente decida ", comentó Delgado.

Hasta el momento, el líder Nacional de Morena no habló fondo sobre el caso del candidato a la gobernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio , donde el INE solicitó retirar su registro.