Ciudad de México.- El presidente de Morena, Mario Delgado, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de obstaculizar la Consulta Popular del 1 de agosto.

Durante una jornada de promoción de la consulta, el dirigente nacional aseguró que el organismo autónomo ha retrasado su promoción, porque “no quiere que la gente se entere”.

Están claramente obstaculizando este ejercicio, dicen que no tienen dinero, ahí está el tiempo que tienen oficial, no les cuesta, es nada más cuestión que decidan promover desde ahora la participación del pueblo de México, han dicho que empezarán a partir del 15 (de julio), porque no quieren que la gente se entere", señaló.