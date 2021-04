Amenazan de muerte a familia de menor presuntamente abusado por Saúl Huerta

Ciudad de México.- Después de que un menor denunciaria un presunto abuso sexual por parte del diputado morenista Benjamín Saúl Huerta Corona, su familia a recibido amenazas de muerte.

Según denunció la abogada Cecilia Calderón la familia está recibiendo llamadas telefónicas en donde les exigen que retiren la denuncia.

Según detalló la revista Proceso, el menor se encuentra recuperándose de la fuerte intoxicación que le provocó una bebida que presuntamente le dio el diputado.

El pasado 21 de abril, el diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona, de 63 años, fue detenido acusado por un menor de 15 años de un intento de abuso.

Según Reforma, el menor había sido contratado por el diputado como ayudante, a quien trasladó de Puebla a Ciudad de México. En un hotel, el diputado intentó abusar sexualmente del menor.

Benjamín Saúl Huerta Corona informó sobre su renuncia a una posible reelección al cargo como Diputado Federal por el Distrito 11 del estado de Puebla.

No es la primera vez que el diputado Saúl Huerta, quien buscaba reelegirse en las Elecciones 2021, abusa sexualmente de jóvenes. Aprovechando las campañas políticas, el hoy morenista contrata a menores para que trabajen con él y luego abusar de ellos.

Luego de que se diera a conocer el testimonio de un menor que confirmó que fue abusado sexualmente por el diputado Saúl Huerta en un hotel de la Ciudad de México, otro joven rompió el silencio y narró las vejaciones que le hizo el político cuando era del PRI.

En entrevista para el Noticiero de Ciro Gómez Leyva, un joven que entonces tenía 17 años -hoy de 20- narró el abuso sexual que cometió el diputado en Puebla.

Dijo que el diputado le ofreció trabajo y lo citó en Puebla, donde cometió el abuso sexual.

El joven narró que Saúl Huerta lo invitó a comer y a tomar, haciendo énfasis en que lo hiciera, pues no había nadie que lo acusara. Posteriormente, ya mareado, lo llevó a conocer los temazcales.

Primero pagó un baño de temazcal, pero nunca pensé que él se iba a meter ahí después. Ya cuando entra se empieza a quitar la ropa y a mí me dice: 'quítate la ropa, aquí estamos en confianza, somos hombres'. Y yo pues, la verdad, estaba mareado, me acosté y fue cuando él me empezó a tocar mi pene, empezó a tocármelo de arriba a abajo. Yo le dije que no quería, que no, y me dijo que es normal, es normal de hombres", denunció el joven.