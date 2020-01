Morena amanece con dos presidentes; AMLO se deslinda del conflicto

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no le corresponde opinar sobre la situación que vive su partido político, Morena, que protagoniza una lucha interna por su presidencia.

Por un lado, durante el VI Congreso Nacional Extraordinario del partido que se celebró ayer, se eligió al diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino, pero la secretaria general, Yeidckol Polevnsky, desconoció esa elección y aseguró que ella es la presidenta.

Por su parte, AMLO se deslindó del conflicto durante su conferencia mañanera, y exhortó a ambos a que resuelvan sus diferencias por medio de la democracia.

Nada, silencio, no me corresponde, no tengo porque participar en eso. Ya lo he dicho, deseo a todos los partidos que resuelvan sus deferencia con el método de la democracia", dijo.