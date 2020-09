Muere 'Quino', el creador de 'Mafalda'

CDMX.- El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como "Quino", murió a los 88 años.

De acuerdo con información de agencias internacionales, el argentino, popular por ser el creador de "Mafalda", falleció este miércoles en Mendoza, su ciudad natal, a los 88 años.

"Quino" se encontraba en Mendoza, donde nació el 17 de julio de 1932, sitio en el que ahora era atendido por sus sobrinos debido a sus condiciones de salud.

El caricaturista se trasladó a su ciudad natal después de que falleciera su esposa Alicia Colombo, en noviembre de 2017.

Joaquín Lavado era de ascendencia española, pues su padres, originarios de Málaga, emigraron a Argentina en los años treinta.

La cuenta de Facebook oficial de "Mafalda", confirmó también el deceso del creador.

El personaje vio la luz en la tira de la revista "Primera Plana", que no fue menos mítica que ella.

Vigente como pocos, crítica como en aquellos álgidos años de guerra fría en que creció y convenció a multitudes, "Mafalda" sigue manifestándose contra la guerra, contra la falta de sentido común, contra las incongruencias de los mayores y contra este mundo del que reniega como entonces, cuando decía que: "Habiendo mundos más evolucionados, justo venimos a nacer en este…".

Todas, cuestiones en las que su creador se veía reflejado.

En 1964 fue publicada por primera vez la tira que fue traducida a más de 30 idiomas.

Pese a lo prolífico de su obra y a la calidad de sus trabajos, el historietista cosechó gran éxito con “Mafalda”, una pequeña niña, protagonista de una tira, con una particular aversión a la sopa.

"Quino", quien recibiera muchos de los premios del mundo, y entre ellos fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, 2014, y en el mismo año fue investido como de Caballero de la Legión de Honor de Francia, creó un mundo de imágenes y palabras que son parte del imaginario universal.

Frases como: "Al final ¿Cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante, o la vida se lo lleva por delante a uno?", y "No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que pasaba era que los que estaban peor todavía no se habían dado cuenta", son emblemáticas en la obra del artista argentino.

Aquí te anotamos otras que nadie que se haya acercado a "Mafalda" y a sus amigos, olvidará.

Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno".

¿Y puede haber humor sin un poco de maldad? No. El humor requiere cierta maldad, una dosis pequeña, pero maldad al fin y al cabo. Se trata de encontrar lo gracioso dentro de lo trágico".

Pero estas son unas pocas frases del maravilloso mundo edificado por "Quino", un ser en el que destacan divertidísimos y variados apuntes sobre la religión, la muerte, las dictaduras militares, el poder, la vida, el amor, la amistad, el juego y los sueños.

Un día, el padre de "Mafalda", señaló:

Tengo muy clara cuál es mi mayor bondad. Cada día, muchos padres me agradecen que, gracias a 'Mafalda', sus hijos empezaron a leer. Eso es lo mejor que he hecho en mi vida. El humor que he dibujado ha servido para algo".