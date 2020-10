Muere mujer de cáncer al negarle quimioterapias por el Covid-19

Reino Unido.- La mujer de 31 años, Kelly Smith falleció después de que en marzo su tratamiento fuera pausado debido al brote de coronavirus en todo el mundo. Según reporta el Daily Mail, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra buscaba desocupar camas para los pacientes de covid.

Smith padecía un cáncer de intestino, contra el que luchó por tres años, pero así como ella miles de pacientes de cáncer dejaron de recibir sus quimioterapias desde el inicio de la pandemia.

La necesidad de los hospitales de tener camas disponibles para atender a personas con coronavirus, provocó que no sólo pacientes de cáncer, sino personas por diagnosticar o incluso operaciones y pruebas importantes que cancelaran virtualmente hasta nuevo aviso.

Con la segunda ola de contagios en Europa, la población y ministros de gobierno exigen que no se vuelvan a pausar tratamientos contra el cáncer.

Estiman que de volver a utilizar esta táctica, decenas de miles de muertes ocurrirán en los próximos meses y años.

Estoy muy molesta con el Covid y que me hayan pausado mi tratamiento, porque no lo merezco. Estoy aterrorizada, auténticamente aterrorizada. No quiero morir, siento que tengo tanto más por hacer", dijo Smith poco antes de morir.