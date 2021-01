Muere mujer que recibió disparo durante manifestaciones en Capitolio

Estados Unidos.- La Policía de Estados Unidos informa que una mujer,que recibió un disparo durante disturbios de manifestantes trumpistas falleció.

La mujer no ha sido identificada, pero, según The New York Times, se le vio en un video difundido en Twitter. La mujer parecía trepar una pequeña repisa junto a una puerta del Capitolio, cuando de pronto se escucha un fuerte golpe.

La mujer estaba envuelta en una bandera y cae al suelo desde lo alto de una escalera. En la grabación se observa a un hombre con un casco y rifle de estilo militar pararse a lado de ella después de que cayera.

Luego se escuchan gritos de "policía", al momento que un hombre de traje se acerca hacia la mujer.

Trumpistas irrumpen

Las autoridades han declarado el complejo del Capitolio como “seguro” después de que la policía pusiera fin a una ocupación violenta de casi cuatro horas por parte de simpatizantes del presidente Donald Trump.

Un anuncio de que el Capitolio estaba despejado fue transmitido dentro de un lugar seguro para los funcionarios de la Cámara de Representantes. Los legisladores aplaudieron.

La ocupación interrumpió el conteo de los votos del Colegio Electoral que realizaba el Congreso para formalizar la victoria del presidente electo Joe Biden.

Los legisladores fueron evacuados a lugares seguros del complejo del Capitolio y de Washington, D.C. después de que miles de partidarios de Trump entraran en el edificio y se enfrentaran con agentes de la policía.

Los legisladores han indicado que reanudarán el conteo, que es obligatorio por mandato constitucional, tan pronto como sea seguro hacerlo. (AP)

