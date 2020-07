Muere prima de AMLO por coronavirus COVID-19

Tampico, Tamaulipas.- La prima hermana del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Úrsula Mojica falleció la mañana de este viernes a causa de coronavirus COVID-19.

De acuerdo con El Heraldo, la mujer se encontraba internada en un hospital del ISSSTE en Tampico desde hace dos semanas.

Desde hace unos días, el estado de salud de la prima de AMLO se agravó y falleció la mañana de este día.

Lamentablemente hace unas semanas el hijo y esposo de Úrsula también fallecieron a causa de coronavirus.

Hace apenas unos días el mandatario federal confirmó que sí tenía familiares que se habían contagiado del virus.

Esta mañana el Presidente de México desató polémica tras su conferencia "mañanera", pues señaló que él no usa cubrebocas porque no lo necesita si mantiene su sana distancia.

A mí, tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia y en los lugares donde sí es necesario pues la norma, por no decir obligatoria, ahí me lo pongo; en el avión lo piden me lo pongo en el avión, en la oficina digo constantemente a ciudadanos gentes de organizaciones sociales ciudadanas políticas religiosas lo que hacemos es mantener sana distancia"