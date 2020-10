Mueren por Covid-19 ocho de cada 10 pacientes intubados en el IMSS

CDMX.- Reportó una letalidad de 86.9 por ciento el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en los pacientes de Covid-19 que requirieron intubación o ventilación mecánica.

Esto es que más de ocho de cada 10 pacientes intubados en el IMSS fallecen.

Hasta el pasado 14 de septiembre, de acuerdo con cifras del IMSS, el IMSS atendió a 204 mil 33 pacientes contagiados. El 62 por ciento recibió atención ambulatoria.

Se detalla en información que proporcionó el IMSS a El Universal, que hasta octubre, 17 mil 331 pacientes habían sido intubados; de ellos, murieron 15 mil 70.

El infectólogo, Alejandro Macías, integrante de la Comisión de la UNAM indicó para atender el Covid-19, la adquisición de ventiladores mecánicos fue una respuesta oportuna para atender la pandemia.

Señaló que es necesario también contar con personal especializado para atender a pacientes en terapia intensiva.

No es un secreto que México tiene déficit de especialistas y para intubar es necesario estar capacitado, no es que los médicos no lo sepan, sino que se requiere profesionalización en el tema”, señaló.