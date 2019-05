Mujer describe su vida como esclava sexual de un culto

Estados Unidos.- Una ex integrante del llamado culto sexual Nxivm dio este miércoles la primera descripción detallada de la vida diaria de una "esclava" en el grupo y dijo que "eran todo mentiras y engaño y oscuridad".

La testigo, identificada en la corte solo como Sylvie y quien declaró durante varias horas, describió como fue reclutada por una "ama", cómo fue obligada a permitir que Keith Raniere, el líder del grupo, le hiciera sexo oral y cómo logró salvarse de que la marcaran a fuego con sus iniciales.

Raniere, de 58 años, quien ha sido acusado de distintos cargos, incluidos organización criminal, extorsión, trabajo forzado y tráfico sexual, fue uno de los fundadores de Nxivm (se pronuncia 'nexium') en los años noventa, una organización que se promovía como de autoayuda.

Los fiscales, sin embargo, han dicho que usó la organización para controlar la vida de sus seguidores, incluidas las mujeres que se unieron a una hermandad clandestina dentro del grupo conocida como DOS.

Las mujeres que se unían al grupo eran conocidas como "esclavas" y debían entregar a las integrantes conocidas como "amas" información comprometedora o vergonzosa. Esta garantía o "colateral" aseguraba su obediencia ciega.

Sylvie dijo que, poco después de unirse a DOS, su "ama" Mónica Durán le dijo que pidiera a Raniere que la fotografiara y que "estuviera de acuerdo con lo que fuera que sucediera".

Sylvie dijo que se reunió con Raniere en una casa en donde él le dijo que se desvistiera. Después él le hizo sexo oral, de acuerdo a The New York Times.

Aunque ella no quería tener contacto sexual con él, dijo que sentía que no tenía el poder de negarse; agregó: Era una orden de mi ama y ese no era mi papel como esclava".