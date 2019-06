Mujer embarazada y una niña sufrieron de secuestro virtual, los obligaron ir a un hostal

León.- Gracias a un reporte ciudadano, personal de la Secretaría de Seguridad Pública liberaron a una mujer embarazada y a una niña que presuntamente fueron víctimas de un secuestro virtual.

Fue el resultado de una llamada telefónica que recibió la ama de casa en donde le pidieron que se hospedara en un hostal de la Zona Centro.

Personal de este lugar llamaron la tarde de este viernes al 911 para platicar que la mujer desde que llegó al hostal estaba muy nerviosa y no dejaba de hablar por teléfono, situación que le pareció extraña a uno de los empleados.

Oficiales de la Policía ingresaron hasta la habitación donde estaba la mujer embarazada y la menor.

María Guadalupe, de 22 años, contó a los preventivos que recibió una llamada y le dijeron que se hospedara en dicho hostal.

Posteriormente, familiares de María recibieron una llamada para solicitarles que hicieran un depósito de efectivo, mismo que no fue realizado por los parientes.

Paramédicos de bomberos llegaron al lugar para realizarles una revisión médica a ambos y su estado de salud se reportó como en óptimas condiciones.

Los oficiales de Policía Municipal dieron indicaciones a la mujer para realizar su denuncia correspondiente y las autoridades de la Fiscalía General del Estado realicen la investigación del hecho.

La Secretaría de Seguridad Pública recomienda a la ciudadanía que en caso de ser alertado sobre una emergencia familiar, inmediatamente verificar la situación, es de suma importancia mantener la calma y llamar al número de emergencias".

En la mayoría de los hechos, la víctima es quien brinda información a los delincuentes sin darse cuenta, por ello que la Secretaría de Seguridad emite las siguientes recomendaciones:

-Desconfiar de encuestas, entrevistas o promociones comerciales y no proporcionar información personal a personas desconocidas.

-Mantener comunicación constante con integrantes de la familia. Es importante saber en dónde y con quién están.

-Tener a la mano un directorio telefónico con los datos de cala integrante de la familia, vecinos, amistades y números de emergencia.

-Evitar ingresar datos personales en computadoras de uso compartido.

-Instalar identificador de llamadas al teléfono y no contestar llamadas de números desconocidos.

No dar el número telefónico a cualquier persona, no contestar llamadas de teléfonos desconocidos y no dar información personal por teléfono, son medidas preventivas para evitar ser víctima de extorsión".