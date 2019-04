Mujer narra momento en que esposo le rocía ácido en la cara

Ciudad de México.- La primera vez que María del Carmen Sánchez Flores se miró al espejo después de ser atacada con ácido no lo podía creer: la impresión fue tan fuerte y dolorosa que en ese momento deseó la muerte, narró en una entrevista para el portal de noticias digital, SinEmbargo

No me acepté. Parecía una muñeca rota a la que estaban poniendo cacho por cacho, porque me engraparon con grapas normales, tenía injertos, estaba deforme, era un monstruo; en ese momento fue cuando pensé: ‘¿Por qué no me mataste?, ¿por qué me dejaste así?’. Fue muy triste"..