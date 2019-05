Mujer ofrece en venta a su sobrino por 500 pesos

Tamaulipas.- Un niño fue puesto a la venta en un grupo de facebook de Matamoros por quien presuntamente es su tía, el costo del menor es de 500 pesos, la razón es que ya la "tiene harta" porque quería "huevo con catsup".

En la publicación, que es acompañada de la imagen de un menor de edad viste una camisa negra con la imagen de Batman y un short negro con amarillo, la usuaria de Facebook Britany Mayra Pérez Gómez detalla que el niño es de su hermana y lo vende porque “ya la tiene harta”.

Vendo niño es de mi hermana, pero como no ha pasado por él desde el miércoles, ya m tiene harta con que quiere comer huevo con cátsup.

Le puse cinta para que dejara de chingar la madre, pero nomás no deja de llorar; si quiere el niño lo vendo en 500 pesos; ya me tiene harta y no hace más que estar llorando, ya estoy cansada.